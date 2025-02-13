حلمي طولان أقرب أصدقائي.. فينجادا يكشف لمصراوي الوجه الآخر من حياته

كتب - نهى خورشيد

تحدث البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك والمنتخب السعودي، عن كواليس حياته في مصر، موضحاً السبب الرئيسي في تعلقه بحياته خارج البرتغال.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي:”علاقتي بمصر، أنا أحب القاهرة كثيرًا، دائمًا ما أستغل أي فرصة لزيارتها، أحب المشي بجانب النيل، وأعشق منطقة الزمالك، كما أنني استمتع بالأجواء هناك والطعام المصري المميز، القاهرة مدينة لا تنام، وهي مليئة بالحياة، وهذا ما يجعلها مميزة بالنسبة لي”.

وأضاف:" لدى أصدقاء مقربون جدًا في مصر، مثل محمد، والد حفيدتي، ومازن مرزوق وفي آخر زيارة لي، قضيت وقتًا رائعًا معهم، كما أن علاقتي جيدة جدًا بالكابتن حلمي طولان، فهو مدرب رائع، ولدي العديد من الأصدقاء الحقيقيين الذين أعتز بهم في مصر".

وتابع حديثه:”أنا أحب الطعام المصري، وخاصة المأكولات البحرية، أحب الذهاب إلى سوق السمك لاختيار أفضل أنواع الأسماك والجمبري، والاستمتاع بوجبات لذيذة”.

وواصل فينجادا:”أنني أحب الزمالك كثيرًا، فهي منطقة مميزة جدًا، فندق الماريوت، والأجواء الرائعة التي يتمناها أي شخص”.

وأكمل:”لقد عشت في مصر لمدة عام واحد عندما كنت أعمل هناك، ولذلك أعتبرها وطني الثاني بلا شك، أنها الدولة التي عملت بها أكثر من أي دولة أخرى، كما أنها شهدت نجاحاتي الكبرى، خاصة مع نادي الزمالك”.

وأتم حديثه:” الزمالك كان بوابتي للدخول إلى مصر، ولهذا أعتبره ناديًا مهمًا جدًا بالنسبة لي، جماهير الأبيض ستظل دائمًا في قلبي، وأشكرهم على دعمهم وحبهم لى، أتمنى لمصر كل التوفيق، سواء كدولة أو كشعب، وبالطبع أتمنى المزيد من النجاح كرة القدم المصرية”.

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