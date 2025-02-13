مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الشناوي لتجديد تعاقده

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس مفاوضات المارد الأحمر مع حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ملف تجديد قائد الفريق محمد الشناوي، يتولى الأمر الخاص به محمد رمضان ومحمود الخطيب".

وأضاف: "حديث تواصل بين محمد الشناوي ومحمد رمضان المدير الرياضي في الفترة الماضية للتجديد، وافق خلاله الشناوي على تجديد التعاقد إلا أنه لم يتم الحديث عن الأمور المادية حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته: "كل ما يثار بشأن طلب الشناوي مبلغ مالي معين، أمر غير صحيح واللاعب لديه ثقة وقناعة تامة بتقدير مسئولي النادي له ولكل ما قدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية".

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وشارك صاحب الـ 36 عاما، خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 18 مباراة، تلقت شباكه خلالهم 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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