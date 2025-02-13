غياب وعودة شيكابالا لتدريبات الزمالك بعد رحيل جروس.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفارس الأبيض، بعد انقطاع عن المران لمدة وصلت إلى 20 يوما، وسط حالة من التضارب حول السبب الرئيسي وراء غياب اللاعب عن التدريبات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن شيكابالا كان يعاني من نزلة برد واشتباه في كورونا، إلا أن مدة غيابه استمرت لفترة طويلة".

وأضاف: "غياب شيكابالا عن المران لم يكن بسبب إصابته بنزلة برد فقط، لكن اللاعب كان غضبان من كريستيان جروس، بسبب عدم مشاركته مع الفريق".

وربط الكثير من جماهير الكرة المصرية وليس نادي الزمالك فقط، عودة شيكابالا إلى المران الجماعي لنادي الزمالك، بقرار مجلس إدارة النادي برحيل المدير الفني للفريق.

أرقام شيكابالا مع الزمالك الموسم الحالي

وشارك اللاعب صاحب الـ 38 عاما رفقة الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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