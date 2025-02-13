"منحه الفرصة وطالبه للاحتراف".. هل ينجح بيسيرو في إعادة أحمد حمدي للتألق؟

كتب - يوسف محمد:

اقترب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى ولكن هذه المرة من بوابة نادي الزمالك، خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

ويعرف بيسيرو العديد من النجوم المتواجدين حاليا في صفوف الفارس الأبيض، على رأسهم عبد الله السعيد وأحمد حمدي، حيث سبق له تدريبهم حينما كان تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر.

بيسيرو مكتشف أحمد حمدي

ويعد المدير الفني البرتغالي، هو صاحب الفضل الأكبر على نجم وسط الفارس الأبيض الحالي أحمد حمدي، حيث هو أول من قام بتعريف الجماهير به، حينما كان في قطاع ناشئين المارد الأحمر عام 2015، بيسيرو هو المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

وكان بيسيرو أول من منح الفرصة لأحمد حمدي، بعد تصعيده للفريق الأول بالنادي، لتكون أول مشاركة له مع الفريق في ديسمبر 2015 أمام سموحة، في الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2015-2016، التي انتهت لصالح سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل، لتكون هذه المباراة الأولى له في تاريخه مع الفريق الأول.

وعرف بيسيرو بحبه الكبير لأحمد حمدي واقتناعه التام بالموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، هو ما ظهر خلال فترة تواجده في المارد الأحمر، بل أن الأمر استمر حتى بعد رحيله عن الأهلي في عام 2016.

بسيرو واحتراف أحمد حمدي

وفي صيف 2016 وخلال تولي المدير الفني البرتغالي القيادة الفنية لفريق سبورتنج براجا، طلب حمدي لمدة موسم على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الأهلي رفض العرض في هذا التوقيت، بسبب رغبة الفريق البرتغالي آنذاك في الحصول على خدمات اللاعب بالمجان.

وكان بيسيرو، أعلن في تصريحات صحفية من قبل، أنه طلب التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا، عندما كان مدربا لسبورتنج براجا البرتغالي، لكن الأهلي رفض التفريط في اللاعب آنذاك، مؤكدا أنه تعجب بعد ذلك من قيام الأهلي، بالاستغناء عن اللاعب لصالح الجونة.

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