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"احتفالية كبرى غدا".. الأهلي يعلن تسلمه رخصة الحفر وبناء الاستاد

06:45 م الخميس 13 فبراير 2025
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    الخطيب
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    بيان الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، تسلمه رخصة الحفر الخاصة ببناء ستاد النادي، بعد قيام النادي بتسديد كافة الرسوم المالية المقررة، قبل المؤتمر الصحفي للكشف عن شكل الإستاد والتفاصيل الخاصة به غداً.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "تسلم النادي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة".

وأضاف: "كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد، وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسئولة، عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات".

وتابع: "تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام مساء غدا بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر".

واختتم: "بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية التي تم توجيه الدعوة إليها".

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الأهلي رخصة الحفر وبناء الاستاد ستاد النادي الأهلي
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