"دائما في قلبي".. كهربا يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الرحيل عن الفريق

كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، عقب رحيله عن الفريق بشكل نهائي والانتقال إلى فريق الاتحاد الليبي.

ونشر كهربا صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب عليها: "‎أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، زملائي على الدعم والمساندة طول فترة تواجدي في النادي".

وأضاف: "ولجمهور النادي الأهلي كنتم دائماً الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات، دعمكم في الأوقات الصعبة، هتافاتكم طول فترة تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحلة البراعم والناشئين ثم العودة للفريق الأول".

واختتم: "أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة وأعدكم أنني سأظل دائماً فخوراً بأنني كنت جزء من هذا النادي و جزء من عائلتكم الكبيرة، ‎إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي".

وأعلن نادي الاتحاد الليبي أمس الأربعاء، ضم محمود عبدالمنعم كهربا تفعيل بند الشراء في عقد نجم المارد الأحمر، بعد انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة.

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