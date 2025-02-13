"ميدو خفض 2 مليون".. تعرف على راتب بيسيرو مدرب الزمالك الجديد

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، المقابل المادي الذي سيحصل عليه البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

ويتولى بيسيرو، القيادة الفنية لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة، بدلا من السويسري كريستيان جروس الذي سيرحل بسبب النتائج السيئة.

وأوضح المصدر، أن عقد بيسيرو مع الزمالك ممتد لمدة موسم ونصف، بالإضافة إلى أنه سوف يحصل على 70 ألف دولار رفقة جهازه المعاون بالكامل في أول 6 أشهر.

وأضاف المصدر أن الاتفاق تم من خلال أحمد حسام ميدو، الذي أقنع المدرب بتخفيض طلباته المادية، حيث كان يريد الحصول على مبلغ 110 ألف دولار.

وأكمل المصدر، لاتفاق يشمل التعديل إلى 85 ألف دولار بعد أول 6 أشهر في حالة حصول الزمالك على بطولتين من الثلاث بطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي "الدوري المصري، كأس مصر وكأس الكونفدرالية".

اقرأ أيضا:

انفراد.. مصراوي يكشف الجهاز الفني الكامل الجديد للزمالك بقيادة بيسيرو