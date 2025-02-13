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خاص.. فيتوريا كلمة السر في تعيين مدرب المنتخب السابق بجهاز بيسيرو

03:09 م الخميس 13 فبراير 2025

المدرب البرتغالي روي فيتوريا

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب اختيار أيمن عبد العزيز، للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي بيسيرو.

وتعاقد نادي الزمالك مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا للسويسري كريستيان جروس، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وسوف يصل فيتوريا إلى القاهرة اليوم، وفقا للمصادر داخل نادي الزمالك، على أن يتم عقد جلسة مع جروس لإنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن مسؤولي النادي عرضوا على بيسيرو، اسم أيمن عبدالعزيز للتواجد ضمن الجهاز الفني المساعد.

وأضاف المصدر، أن مسؤولي الزمالك، اكدوا لبيسيرو أن أيمن عبدالعزيز لديه خبرة كبيرة في هذا المنصب خاصة وأنه كان يعمل مؤخرا مع مواطنه روي فيتوريا، بجهاز المنتخب الوطني السابق.

وأختتم المصدر، أن بيسيرو تواصل مع فيتوريا، من أجل معرفة مدى قدرة عبدالعزيز التدريبية، وهو ما أثنى عليه الأخير وأكد أنه لديه احترافية شديد في التعامل وخبرة في هذا المنصب، ليتم الموافقة على تواجده.

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