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انفراد.. مصراوي يكشف الجهاز الفني الكامل الجديد للزمالك بقيادة بيسيرو

02:30 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (13)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (14)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (8)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (12)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (11)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (7)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (3)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (9)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (6)
  • عرض 19 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (1)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (4)
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي
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    بيسيرو
  • عرض 19 صورة
    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (2)
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كتب- محمد خيري:

ينشر موقع مصراوي، الجهاز الفني الجديد بالكامل، للفريق الأول لنادي الزمالك، الذي سيعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، ومعه أيمن عبد العزيز المدرب المساعد المصري.

وجاء الجهاز الفني الجديد بالكامل كالتالي:

-جوزيه بيسيرو مدير فني

-نونو ميخائيل المدرب العام

-أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد

-مايكل جوزيه مدرب أحمال

-فيتور بيسيرو محلل الأداء ونجل المدير الفني ويعمل معه من 6 سنوات

-نونو جاكينتو مدرب حراس مرمى

جلسة مع جروس خلال ساعات

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، سوف يصل المدير الفني البرتغالي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، لبدأ مشواره مع الأبيض.

وفي المقابل، سوف يعقد نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الحالي للفريق، من أجل فسخ العقد بالتراضي بينهما خاصة أن هناك شرط جزائي في عقده شهرين.

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الزمالك بيسيرو أخبار الزمالك نادي الزمالك جروس
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