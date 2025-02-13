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مصراوي يكشف قيمة الشرط الجزائي ومخطط الزمالك للإطاحة بـ جروس

01:58 م الخميس 13 فبراير 2025
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  • عرض 24 صورة
    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    صلاح مصدق مع جروس
  • عرض 24 صورة
    جروس
  • عرض 24 صورة
    جروس
  • عرض 24 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 24 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 24 صورة
    جروس
  • عرض 24 صورة
    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس المدير الفني للزمالك
  • عرض 24 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 24 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 24 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 24 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 24 صورة
    جروس مدرب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب جلسة مع السويسري، كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة لإخطاره بالرحيل.

نادي الزمالك قرر الإطاحة بالمدير الفني السيسري، من تدريب الفريق وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو، بدلا منه خلال الفترة المقبلة.

جروس قاد الزمالك منذ شهر ديسمبر الماضي، في 13 مباريات في جميع البطولات خلال 59 يوما، حيث حقق الأبيض تحت قيادة جروس، الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى هزيمتين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، قيمة الشرط الجزائي في عقد جروس هو راتب شهرين 170 ألف دولار بجانب نصف شهر راتب متأخر ليصل الإجمالي المطلوب دفعه 210 ألف دولار.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سيتفاوض مع المدرب للحصول على شهر وترك شهر والرحيل بشكل ودي، دون الدخول في أزمات، أو اللجوء لتوليه منصب المدير الرياضي.

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