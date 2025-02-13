مصراوي يكشف قيمة الشرط الجزائي ومخطط الزمالك للإطاحة بـ جروس

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب جلسة مع السويسري، كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة لإخطاره بالرحيل.

نادي الزمالك قرر الإطاحة بالمدير الفني السيسري، من تدريب الفريق وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو، بدلا منه خلال الفترة المقبلة.

جروس قاد الزمالك منذ شهر ديسمبر الماضي، في 13 مباريات في جميع البطولات خلال 59 يوما، حيث حقق الأبيض تحت قيادة جروس، الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى هزيمتين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، قيمة الشرط الجزائي في عقد جروس هو راتب شهرين 170 ألف دولار بجانب نصف شهر راتب متأخر ليصل الإجمالي المطلوب دفعه 210 ألف دولار.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سيتفاوض مع المدرب للحصول على شهر وترك شهر والرحيل بشكل ودي، دون الدخول في أزمات، أو اللجوء لتوليه منصب المدير الرياضي.

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