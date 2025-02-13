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رحل بأزمة وانتقادات لمحمود طاهر.. ماذا فعل جوزيه بيسيرو عندما درب النادي الأهلي؟

01:17 م الخميس 13 فبراير 2025
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (10)
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    مدرب بورتو جوزيه بيسيرو في 22 ايار/مايو 2016
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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كتبت-هند عواد:

بات البرتغالي جوزيه بيسيرو قريبا من العودة إلى الدوري المصري، عن طريق الزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق، والذي يرحل اليوم 12 فبراير عن منصبه، بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويمتلك جوزيه بيسيرو سابقة في الدوري المصري، إذ أنه تولى تدريب الأهلي خلال الفترة من 9 أكتوبر 2015 حتى 18 يناير 2016.

ماذا قدم جوزيه بيسيرو مع الأهلي؟

تولى جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي لمدة 101 يوم، وقاد الفريق في 12 مباراة فقط وفاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

وأثار رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الأهلي جدلا واسعا، وتعرض محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي في تلك التوقيت، لانتقادات عدة بسبب اختيار المدرب.

ورد طاهر على هذه الانتقادات، عندما حل ضيفا على برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية سي بي سي: "توجد معايير لاختيار المدرب وهي الخبرات والنتائج وشخصيته وخبراته في المنطقة العربية والأفريقية، ومدة بقائه في التدريب، وكل ما أشيع عن بيسيرو غير صحيح".

وأوضح: "واللاعبون لم يعتدوا على بيسيرو في غرفة الملابس، وتمت إقالته من الهلال السعودي لأن البرتغالي لويس فيجو عندما انضم إلى اتحاد جدة، أجري بيسيرو حوارا مع إحدى الصحف البرتغالية، وقال إن الاتحاد فريق عظيم وكبير ونصح فيجو بالانضمام إليه، وهذا ما رفضه المسؤولين في الهلال، وغادر الفريق وهو فائز بالدوري السعودي قبل شهر من انتهار المسابقة".

وواصل: "سألت من كان يعمل مديرا للكرة في الوحدة الإماراتي عن شخصية المدرب قبل التعاقد معه، وقال لي إنه عظيم واستفسرت من عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج لشبونة عنه".

وكان بيسيرو أول مدرب برتغالي يرحل عن صفوف الأهلي، دون أن يخوض أي مباراة أفريقية معه أو أي لقاء قمة ضد الزمالك.

سبب رحيل بيسيرو عن الأهلي

رحل جوزيه بيسيرو عن تدريب الأهلي، لرغبته في تدريب بورتو البرتغالي، وقال الأهلي في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول بعدما اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق مؤكدا عدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية إضافة إلى سوء الحظ الذي يلازمه، الأمر التي ترتب عليه سوء النتائج، كما كلف مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) مدير قطاع الكرة بقيادة الفريق فنيا في مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد لحين تعيين مدير فني جديد".

وذكرت صحيفة "CNN" البرتغالية، إن الأهلي توصل لاتفاق مع بيسيرو لدفع مبلغ و مقابل الرحيل إلى بورتو، وقال محمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الأهلي آنذاك، إن الاتفاق تم مقابل أن يدفع بيسيرو مبلغ يعادل 3 أشهر من راتبه للرحيل عن الفريق، وهذا المبلغ هو 268 ألف يورو، وبعد خصم المبلغ المستحق له، يتبقى 134 ألف يورو.

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