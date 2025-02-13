والد زيزو يحسم الجدل بشأن جلسة أمير توفيق.. ويفتح النار على الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال والد زيزو في تصريحات على قناة النهار مع الإعلامي خالد الغندوي: "الصورة المنتشرة مع أمير توفيق مفبركة وغير حقيقة، ولم أتواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل اللعب في القلعة الحمراء".

أضاف: "نجلي رمز من رموز الزمالك ولعب في بداية مشواره مع النادي عندما انضم من فريق برتغالي، بمليون و500 ألف جنيه لمدة 6 شهور، ثم وقع عقدا جديدا بـ 3 ملايين جنيه، ووقتها فرجاني ساسي كان يحصل على 29 مليون و500 ألف جنيه، وطارق حامد 18 مليون جنيه، ومحمود علاء 14 مليون جنيه، وتم التعاقد بعدها بموسم مع أكثر من لاعب أبرزهم بن شرقي بمليون و150 ألف دولار في الموسم".

أضاف: "حاليا المسؤولين وبعض المنتمين للزمالك يرددوا بأن المبلغ الذي سيحصل عليه زيزو حال التجديد، سيفسد غرفة الملابس، لماذا لم يرددوا هذا الكلام وقت ساسي وبن شرقي وغيرهم".

أكمل: "زيزو كان يحصل على 3 ملايين جنيه في فترة بن شرقي وساسي وطارق حامد ومحمود علاء وكان عنده سلام نفسي وبيموت نفسه في الملعب".

وتابع: "مجلس حسين لبيب لم يتواصل معنا حتى الآن، ونجلي شاري الزمالك ولدينا 7 عروض رسمية وأنا منتظر حتى النهاية من أجل الجماهير".

وأوضح: "بعض المسؤولين في الزمالك عاوزين يحرقوا ابني ويطلعوه خاين وبيضغطوا عليه من خلال الجماهير والسوشيال ميديا عشان يقولوا ان هو اللي رافض التجديد للنادي".

وتابع: "مجلس حسين لبيب باع إبني مرتين.. مرة للشباب السعودي في يناير 2024 ، ووقتها الزمالك كان سيحصل على 12 مليون دولار.

والمرة الثانية باعه المجلس لنيوم السعودي في شهر أغسطس 2024 وكان الزمالك سيحصل على 6 مليون و300 ألف دولار، وفجأة قبل الإعلان وتفعيل العقد النهائي الكابتن حسين لبيب تراجع خوفا من غضب الجماهير.

وأردف: "نجلي يقدر الزمالك مثل شيكابالا ولن أسمح لأي حد انه يشوه صورته بين الجماهير، وهل من المنطقي أن يخرج نائب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ويصرح بأن زيزو طلب 80 مليون جنيه، وأقسم بالله العلي العظيم هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ."

وشدد: "حاليا زيزو عقده منتهي ويحق لنا التوقيع لأي ناد، لكن نجلي حتى الآن شاري الزمالك ومرتبط بجماهيره، لكنه حزين وغاضب من الجماهير التي تهاجمه في المباريات وعلى السوشيال ميديا".

وأتم تصريحاته: "لدي مفاجآت نارية وأكثر من ذلك سأكشف عنها في الوقت المناسب".

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