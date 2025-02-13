موعد الوصول.. الزمالك يتفق مع البرتغالي بيسيرو لتدريب الفريق

كتب- محمد خيري:

أتم نادي الزمالك، اتفاقه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتدريب الفريق بدلا من السويسري كريستيان جروس.

وعلم موقع مصراوي وفقا لمصدر داخل النادي الأبيض، أن الزمالك اتفق مع المدير الفني البرتغالي على جميع التفاصيل المالية، من أجل تولي المهمة البيضاء.

وأوضح المصدر، أن بيسيرو، سوف يصل القاهرة اليوم، من أجل تولي المهمة مع نادي الزمالك، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأختتم المصدر، أن مسؤولي الزمالك، سوف يعقدون جلسة مع السويسري جروس، المدير الفني الحالي، لإخطاه بقرار الرحيل، من أجل الانفصال الودي.

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