"المشوار انتهى".. جلسة عاجلة بين الزمالك وجروس للانفصال الودي

كتب- محمد خيري:

يعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، قبل مران اليوم، لإخطاره بالرحيل عن الفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة السويسري كريستيان جروس، من تدريب الفريق، على خلفية النتائج السيئة، وتعيين مدير فني جديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي، أن هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك، وجروس، قبل مران اليوم، لإخطاره بقرار المجلس والتوصل لاتفاق لفسخ العقد بشكل ودي، في ظل وجود شرط جزائي بقيمة شهرين.

وأوضح المصدر، أن البرتغالي بيسيرو، المدير الفني للفريق، يقترب بشدة من تولي تدريب الأبيض، في ظل المفاوضات القوية بين الطرفين.

اقرأ أيضا:

"مبلغ خيالي".. الغندور يكشف عرض "ضخم" لضم زيزو من هذا النادي