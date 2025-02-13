"في أقل من 24 ساعة".. استقالة جديدة في الإسماعيلي تزيد الأوجاع: مافيش عدل

كتب- محمد خيري:

أعلن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، تقدمه باستقالته من منصبه، في ظل الأوضاع الصعبة داخل النادي على حد قوله.

تعد هذه هي الاستقالة الثانية في 24 ساعة، بعدما تقدم حمد إبراهيم المدير الفني للفريق، باستقالته من تدريب الفريق، وتمت قبولها من قبل مجلس الإدارة في ظل سوء النتائج وآخرها الخسارة أمس أمام الجونة في الدوري بهدفين دون رد.

وأصدر علي أبو جريشة بيان عبر صفحته الشخصية، لتوضيح أسباب استقالته قائلا: "جماهير الإسماعيلي العظيمة، وأبناء النادي الأوفياء، لقد شرفت خلال الفترة الماضية بتولي مسئولية رئاسة قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، النادي الذي له فضل كبير عليّ طوال مسيرتي الرياضية، وذلك بدافع الواجب والانتماء في لحظة صعبة عقب رحيل المدير الفني للفريق. قبلت المهمة على أمل أن أساهم ولو بجهد بسيط في دعم الفريق في هذه الظروف الحرجة".

أضاف: "إلا أن الواقع الذي واجهناه جميعًا كان صعبًا للغاية، حيث تعاني المنظومة من أزمات مالية خانقة تؤثر يوميًا على قدرة النادي في الوفاء بالتزاماته، إلى جانب مشكلات إدارية متراكمة من فترات سابقة أسفرت عن إيقاف القيد للمرة الثانية على التوالي، ما حال دون تدعيم الفريق وفقًا لرؤيتي وما يليق باسم الإسماعيلي وتاريخه العريق".

وأكمل: |كما أن الأوضاع التحكيمية المثيرة للجدل، وعدم توفر العدالة في بعض المباريات، زادت من تعقيد الموقف وجعلت المهمة أكثر صعوبة. وفي ظل هذه الظروف غير المواتية، وجدت نفسي غير قادر على تنفيذ ما كنت أطمح إليه لخدمة الفريق وإعادته لمكانته الطبيعية".

وتابع: "لذلك، وبعد تفكير طويل، أجد أن من الأنسب في هذه المرحلة أن أفسح المجال لمجلس الإدارة ومحبي النادي للبحث عن من يمكنه قيادة دفة الكرة داخل النادي في هذا التوقيت العصيب، آملًا أن يجد الإسماعيلي طريقه للخروج من هذه الأزمات سريعًا".

واختتم تصريحاته: "كل التقدير والاحترام لجماهير النادي العظيمة، وأتمنى أن تعود الابتسامة سريعًا إلى وجوه عشاق الدراويش".

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