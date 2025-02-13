"مبلغ خيالي".. الغندور يكشف عرض "ضخم" لضم زيزو من هذا النادي

"كولر لمحلها".. هل يكون بن شرقي ومعلول مفاجأة القمة؟

على رأسهم زيزو.. ضربة سداسية تهدد الزمالك قبل مباراة القمة

"بداية من التتش إلى المتحف".. 25 صورة لجولة مجسم كأس العالم للأندية في مصر

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي السويحلي الليبي، رفع عرضه لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي، في الفترة الحالية، وينتقل إليه بنهاية الموسم مجانا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور:"العرض الأخير من النادي الليبي وصل لـ3 مليون يورو للاعب في حال موافقته على العرض".

وأضاف:"النادي الليبي يتمنى ضم زيزو وارتداء قميص الفريق، في ظل تألقه الشديد مع نادي الزمالك في الفترة الماضية، واستغلالا لعدم تجديد عقده".

واختتم تصريحاته: "نادي السويحلي الليبي يعلم جيدا صعوبة الأمر وأن هناك تنافسية كبيرة من أندية اخرى لضم اللاعب ولكنهم متمسكين بضمه، ويرفعون المقابل المادي لحسم الصفقة".