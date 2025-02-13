مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

إنبي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

أندرلخت

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
22:00

جالاتا سراي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

النصر

جميع المباريات

إعلان

"مبلغ خيالي".. الغندور يكشف عرض "ضخم" لضم زيزو من هذا النادي

10:40 ص الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    زيزو في مران الزمالك
  • عرض 22 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
  • عرض 22 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
  • عرض 22 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
  • عرض 22 صورة
    أِرف بن شرقي وزيزو
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 22 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
  • عرض 22 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
  • عرض 22 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
  • عرض 22 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 22 صورة
    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي السويحلي الليبي، رفع عرضه لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي، في الفترة الحالية، وينتقل إليه بنهاية الموسم مجانا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور:"العرض الأخير من النادي الليبي وصل لـ3 مليون يورو للاعب في حال موافقته على العرض".

وأضاف:"النادي الليبي يتمنى ضم زيزو وارتداء قميص الفريق، في ظل تألقه الشديد مع نادي الزمالك في الفترة الماضية، واستغلالا لعدم تجديد عقده".

واختتم تصريحاته: "نادي السويحلي الليبي يعلم جيدا صعوبة الأمر وأن هناك تنافسية كبيرة من أندية اخرى لضم اللاعب ولكنهم متمسكين بضمه، ويرفعون المقابل المادي لحسم الصفقة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا