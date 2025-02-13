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كتب - يوسف محمد:

وصل أمس الأربعاء مجسم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديدة بمشاركة 32 فريقا إلى القاهرة، خلال جولته الترويجية.

ويتم إجراء جولة ترويجية لنسخة بطولة كأس العالم 2025، في القاهرة، ضمن الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس بطولة مونديال الأندية 2025، التي يشارك بها النادي الأهلي كممثل عن مصر والقارة الأفريقية.

جولة كأس العالم للأندية في مصر

وظهر مجسم النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، صباح أمس الأربعاء في ملعب مختار التتش بالجزيرة، التقط نجوم النادي الأهلي صور تذكارية مع الكأس، بالإضافة إلى التقاط الفريق صورة جماعية مع كأس البطولة.

وعقب انتهاء جلسة تصوير لاعبي المارد الأحمر مع كأس البطولة، ظهر مجسم الكأس في أكثر من منطقة سياحية في مصر، حيث تم عمل جلسة تصوير للكأس في الأهرامات، بالإضافة إلى جلسة تصوير أخرى في المتحف المصري الكبير.

وسوف تتواجد النسخة الأصلية من مجسم كأس العالم للأندية 2025، يوم غدا الجمعة في معبد الملكة حتشبسوت في الأقصر، خلال الحفل الذي سيقام لظهور الكأس.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقًا.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية، في 5 ديسمبر من العام الماضي 2024، أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية من القارة السمراء وهم: "الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي".

وتقام مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية

وتضم بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 32 فريق، يتم تقسيمهم على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولي: "بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي".

المجموعة الثانية: "باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل ساوندرز".

المجموعة الثالثة: "بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيور، بنفيكا".

المجموعة الرابعة: "فلامينجو، الترجي، تشيلسي، كلوب ليون".

المجموعة الخامسة: "ريفير بليت، أوراوا ريدز، مونتيري، إنتر ميلان".

المجموعة السادسة: "فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، صن داونز".

المجموعة السابعة: "مانشستر سيتي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس".

المجموعة الثامنة: "ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، ريد بول سالزبورج".

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