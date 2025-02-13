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"كولر لمحلها".. هل يكون بن شرقي ومعلول مفاجأة القمة؟

06:35 ص الخميس 13 فبراير 2025
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يستعد الثنائي أشرف بن شرقي وعلي معلول للظهور الأول رفقة النادي الأهلي، هذا الموسم، خلال المباريات المقبلة.

وتعاقد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع المغربي أشرف بن شرقي، قادما من نادي الريان القطري، في صفقة مجانية، بينما تم قيد علي معلول في القائمة بعد غياب طويل بسبب الإصابة في وتر أكيلس.

"بن شرقي" يخوض في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية، في ظل إصابته مع فريقه القديم بتمزق في العضلة الأمامية، بينما يستكمل "معلول" برنامجه البدني لتجهيزه بشكل كامل.

هل يكون بن شرقي ومعلول مفاجأة القمة؟

عقب مباراة الأهلي أمس، والتي حقق فيها الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز، تم توجيه السؤال للسويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشأن موقف الثنائي "بن شرقي ومعلول" من المشاركة في المباريات.

كولر أوضح أن علي معلول ليس جاهزا بالشكل الكامل، بينما يتم حاليا تجهيز بن شرقي، ولكنه لم يحدد موعد لمشاركتهم.

وأشارت بعض المصادر، أن بن شرقي سيكون جاهزا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وسوف تشهد ظهوره الأول، بينما علي معلول يتدرب بكل قوة حاليا وأيضا ربما يتواجد في القائمة.

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