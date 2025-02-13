تفاصيل أكبر 4 أزمات لكهربا في مشواره مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الاتحاد الليبي مساء الأربعاء، تفعيل بند شراء عقد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة موسم ونصف، مما يعني انتهاء علاقته بالنادي الأهلي حتى إشعار آخر.

يُعتبر محمود كهربا من اللاعبين الذين يثيرون الجدل سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، حيث شهدت مسيرته مع النادي الأهلي العديد من الأزمات والمشاكل المالية.

سلسلة الأزمات التي مر بها محمود كهربا مع الأهلي:

مشادة مع جماهير الأهلي

أحدثت مشادة كهربا مع جماهير الأهلي ضجة كبيرة، عقب مباراة الفريق ضد باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. حيث تعرض اللاعب لانتقادات حادة من الجماهير بعد إضاعته فرصة سهلة أمام المرمى وركلة جزاء كانت قد تضمن فوز الفريق. نتيجة لهذا، رفض كهربا التحية للجماهير، مما زاد من غضبهم ودفعهم للمطالبة برحيله.

خلاف مع الشناوي وغرامة مالية

في سبتمبر 2020، بعد أشهر من انضمامه للأهلي، وقع كهربا في خلاف مع قائد الفريق محمد الشناوي، مما استدعى تغريمه مبلغ مليون جنيه من قبل مدير الكرة آنذاك، سيد عبد الحفيظ. وقد قدم اللاعب اعتذارًا رسميًا بعد الحادثة عبر حسابات النادي.

أزمة مع موسيماني وغرامة مالية

في مارس 2021، تعرض كهربا لعقوبة جديدة بسبب سلوكه غير المنضبط وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. حيث تم تغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه وإيقافه عن المباريات لمدة شهر.

مشاكل في الإمارات

في أكتوبر 2021، تعرض كهربا إلى غرامة مالية قدرها مليون جنيه بعد اعتراضه على الجهاز الفني بعد مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. نتيجة لذلك، تم ترحيله إلى القاهرة وعدم السماح له بالمشاركة في نهائي البطولة الذي حقق فيه الأهلي الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

هذه الأزمات كانت جزءًا من سلسلة من المشكلات التي رافقت مسيرة كهربا مع الأهلي، حتى انتهت رحلته مع الفريق بالتوجه إلى نادي الاتحاد الليبي.