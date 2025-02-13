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"عاوزين يطلعوه خاين".. 5 تصريحات لوالد زيزو عن أزمته مع الزمالك وحقيقة توقيعه للأهلي

02:11 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث مصطفى زيزو والد أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، في تصريحات تليفزيونية، عن مستقبل نجله مع نادي الزمالك، حقيقة تواصله مع مسؤولي الأهلي لضم نجله والعروض المقدمة للاعب للرحيل عن نادي الزمالك.

-لم أقم بالتواصل مع أي من مسؤولي الأهلي لانضمام نجلي إلى القلعة الحمراء، مجلس حسين لبيب لم يتواصل معنا حتى الآن لتجديد التعاقد، ونجلي يرغب في البقاء مع الزمالك وشاري النادي ولدينا 7 عروض رسمية وانتظر حتى النهاية من أجل الجماهير.

-نجلي يعد من رموز الزمالك، في بداية مشواره مع النادي عندما انضم من فريق برتغالي، كان يحصل على مليون و500 ألف جنيه لمدة 6 شهور، ثم وقع عقدًا جديدًا بـ 3 ملايين جنيه، وكان في الوقت ذاته لاعبين أمثال فرجاني ساسي كان يحصل على 29 مليون و500 ألف جنيه، طارق حامد 18 مليون جنيه، محمود علاء 14 مليون جنيه، وتم التعاقد بعدها بموسم مع أكثر من لاعب أبرزهم بن شرقي بمليون و150 ألف دولار في الموسم.

-بعض المسؤولين في الوقت الحالي والمنتمين للزمالك يرددوا بأن المبلغ الذي سيحصل عليه زيزو حال التجديد سيفسد غرفة الملابس، لماذا لم يتم ترديد هذا الكلام وقت وجود ساسي وبن شرقي وغيرهم، بعض المسؤولين في النادي عاوزين يحرقوا نجلي ويطلعوه خاين وبيضغطوا عليه من خلال الجماهير والسوشيال ميديا، علشان يقولوا أن هو اللي رافض التجديد للنادي.

-الزمالك باع نجلي في وجود مجلس حسين لبيب مرتين، الأولى للشباب السعودي في يناير 2024 مقابل 12 مليوني دولار، الثانية في أغسطس من العام ذاته لصالح نيوم السعودي مقابل 6 مليون 300 ألف دولار، قبل الإعلان الرسمي وتفعيل العقود، تراجع حسين لبيب خوفا من غضب الجماهير، يمكن لنجلي التوقيع لأي نادي حاليا، لكنه مرتبط بالزمالك وشاري النادي ويقدر الزمالك مثل شيكابالا ولن أسمح بتشويه صورته.

-ليس من الطبيعي أن يخرج نائب رئيس الزمالك ويصرح بأن زيزو طلب 80 مليون جنيه، وأقسم بالله العظيم هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ ولدي مفاجآت نارية وأكثر من ذلك سأكشف عنها في الوقت المناسب.

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