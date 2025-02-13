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والد زيزو يوضح حقيقة طلبه 80 مليون للاستمرار مع الزمالك

01:26 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    زيزو في مران الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي؛

نفي والد اللاعب أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن طلب نجله 80 مليون جنيه لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور قال والد زيزو: " نائب رئيس نادي الزمالك خرج في تصريحات تلفزيونية وصرح بأن نجلي طلب 80 مليون جنيه لتمديد عقده، وأقسم بالله العظيم هذا لم يحدث ولم نطلبهذا المبلغ".

وتابع: "زيزو لما انضم لصفوف الزمالك كان عقده بـ3 مليون جنيه ووقتها فرجاني ساسي كان عقده بـ 29 مليون و500 ألف جنيه، وطارق حامد عقده بـ18 مليون جنيه".

وأكمل تصريحاته:" زيزو وقتها كان بياخد 3 مليون جنيه وكان بيموت نفسه في الملعب، والمسؤولين بيقولوا ان لو زيزو جدد بالمبلغ اللي بيحصل عليه هيبفسد غرفة الملابس، لماذا لم يرددوا ذلك وقت ساسي وبن شرقي".

وأختتم:"حاليا زيزو عقده هيخلص بنهاية الموسم، ويحق لنا التوقيع لأي فريق، ولكن تقديرًا للجماهير سننتظر الموقف النهائي ونجلي شاري الزمالك وهو رمز من رموز النادي رغم انه حزين من هجوم الجماهير عليه".

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زيزو ووالده أحمد سيد زيزو والد أحمد سيد زيزو تجديد زيزو مع الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك
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