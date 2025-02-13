مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

إنبي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

أندرلخت

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
22:00

جالاتا سراي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

النصر

جميع المباريات

إعلان

اتباع مرتين.. والد زيزو يكشف مفاجأة مدوية عن عروض السعودية

12:48 ص الخميس 13 فبراير 2025

زيزو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

فجر والد اللاعب أحمد السيد زيزو، مفاجأة من العيار الثقيل مساء الأربعاء، بعدما صرح أن نجله كان على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء مرتين، ولكن الأمور توقفت في اللحظات الأخيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور، قال والد زيزو: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب باع إبني مرتين من قبل، الأولي كانت لفريق الشباب مقابل 12 مليون دولار، والثانية كانت لفريق الفتح مقابل 6 مليون دولار و 300 ألف".

وتابع: " تم إنهاء كافة الأمور الخاصة برحيله حينها وقبل تفعيل العقد وإعلان انتقاله، تراجع حسين لبيب بسبب خوفه من غضب الجماهير".

وأكمل والد زيزو تصريحاته: " هل من الطبيعي أن يخرج نائب رئيس النادي ويصرح أن ابني طلب 80 مليون جنيه، أقسم بالله هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ".

وأختتم تصريحاته :" زيزو يقدر الزمالك وجماهيره جيدًا، ولكنه حزين بسبب هجوم الجماهير عليه في المدرجات والسوشيال ميديا، ولن أسمح لأحد بأن يشوه صورته".

جدير بالذكر أن زيزو ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بالفترة الحالية والرحيل مجانًا بنهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد السيد زيزو الزمالك حسين لبيب والد زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا