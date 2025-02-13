اتباع مرتين.. والد زيزو يكشف مفاجأة مدوية عن عروض السعودية

كتب- محمد عبدالهادي:

فجر والد اللاعب أحمد السيد زيزو، مفاجأة من العيار الثقيل مساء الأربعاء، بعدما صرح أن نجله كان على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء مرتين، ولكن الأمور توقفت في اللحظات الأخيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور، قال والد زيزو: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب باع إبني مرتين من قبل، الأولي كانت لفريق الشباب مقابل 12 مليون دولار، والثانية كانت لفريق الفتح مقابل 6 مليون دولار و 300 ألف".

وتابع: " تم إنهاء كافة الأمور الخاصة برحيله حينها وقبل تفعيل العقد وإعلان انتقاله، تراجع حسين لبيب بسبب خوفه من غضب الجماهير".

وأكمل والد زيزو تصريحاته: " هل من الطبيعي أن يخرج نائب رئيس النادي ويصرح أن ابني طلب 80 مليون جنيه، أقسم بالله هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ".

وأختتم تصريحاته :" زيزو يقدر الزمالك وجماهيره جيدًا، ولكنه حزين بسبب هجوم الجماهير عليه في المدرجات والسوشيال ميديا، ولن أسمح لأحد بأن يشوه صورته".

جدير بالذكر أن زيزو ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بالفترة الحالية والرحيل مجانًا بنهاية الموسم.