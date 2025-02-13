7 عروض رسمية.. والد زيزو يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر موقف اللاعب أحمد السيد زيزو، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم، وأحقية توقيعه لأي فريق والرحيل بشكل مجاني.

وأكد والد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتحدث مع نجله حتى الأن لتمديد تعاقده، وأن هناك حملة لتشويه صورته وتصديره للجماهير بأن هو من يرغب في الرحيل.

وقال: "زيزو لم يوقع للأهلي ولم أتواصل معهم لانتقاله للقلعة الحمراء، والصورة المتداولة له مع أمير توفيق مفبركة وغير صحيحة".

وتابع: " لدينا 7 عروض رسمية حتى الأن، ولكننا ننتظر الموقف النهائي من مجلس الزمالك، ونجلي يريد الاستمرار من أجل الجماهير".

وواصل تصريحاته:" نجلي رمز من رموز الزمالك، ويقدر جماهيره مثل شيكابالا، ولكن بعض المسؤولين يريدون تصديره للجماهير بأنه يريد أموال كبيرة وهذا سيفسد غرفة الملابس، ولكن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة".

وأختتم والد زيزو تصريحاته: " هناك مفاجآت نارية ولكني سأكشف عنها في الوقت المناسب".