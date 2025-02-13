مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

إنبي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

أندرلخت

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
22:00

جالاتا سراي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

النصر

جميع المباريات

إعلان

7 عروض رسمية.. والد زيزو يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

12:45 ص الخميس 13 فبراير 2025

أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر موقف اللاعب أحمد السيد زيزو، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم، وأحقية توقيعه لأي فريق والرحيل بشكل مجاني.

وأكد والد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتحدث مع نجله حتى الأن لتمديد تعاقده، وأن هناك حملة لتشويه صورته وتصديره للجماهير بأن هو من يرغب في الرحيل.

وقال: "زيزو لم يوقع للأهلي ولم أتواصل معهم لانتقاله للقلعة الحمراء، والصورة المتداولة له مع أمير توفيق مفبركة وغير صحيحة".

وتابع: " لدينا 7 عروض رسمية حتى الأن، ولكننا ننتظر الموقف النهائي من مجلس الزمالك، ونجلي يريد الاستمرار من أجل الجماهير".

وواصل تصريحاته:" نجلي رمز من رموز الزمالك، ويقدر جماهيره مثل شيكابالا، ولكن بعض المسؤولين يريدون تصديره للجماهير بأنه يريد أموال كبيرة وهذا سيفسد غرفة الملابس، ولكن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة".

وأختتم والد زيزو تصريحاته: " هناك مفاجآت نارية ولكني سأكشف عنها في الوقت المناسب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد السيد زيزو الزمالك حقيقة توقيع زيزو للأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا