كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم، إرسال خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بطولة الدوري المصري، مطالبا بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية.

وجاء نص بيان الأهلي لاتحاد الكرة كالتالي:

"أرسل النادي خطابًا لاتحاد الكرة اليوم بعد تكرار الأخطاء التحكيمية «الفجة» ، التي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر بدون إجراءات حاسمة".

"وجاء في الخطاب: "لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

"لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة الأمس".

"ولأن النادي لم يجد حلولاً على أرض الواقع ولم تتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي، على عكس رغبته، إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة، وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية".

ويذكر أن الأهلي، تمكن يوم الثلاثاء الماضي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره غزل المحلة بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة شهدت طرد مدافع الفريق مصطفى العش.

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