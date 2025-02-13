بدأ حياته لاعبًا بالقسم الرابع..من هو محمود وفا حكم مباراة بيراميدز وحرس الحدود؟ (صور)

كتب - إسلام عمار:

تمكن فريق بيراميدز أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 13 ببطولة الدوري المصري.

وأدار المباراة تحكيميا، الحكم محمود وفا، حكمًا للساحة، ويعاونه حكمي الراية عدي عيد، مساعد أول، وأحمد بكر، مساعد ثان، وعاطف حسين، حكم رابع، وخالد جمال الغندور، حكمًا لـ VAR، وهاني خيري، حكمًا مساعدًا لـ VAR.

ويعرض "مصراوي الرياضي" أبرز المعلومات عن حكم لقاء بيراميدز وحرس الحدود أمس بالدوري، وجاءت كالتالي :

يدعى محمود وفا محمد عاشور، يبلغ من العمر 35 عامًا مواليد عام 1990 بمدينة برج البرلس في محافظ كفر الشيخ، وبدأ حياته الرياضية لاعبًا بمسقط رأسه صفوف فريق مركز شباب برج البرلس عام 2005 وظل لاعبا في صفوفه 10 مواسم كاملة لحين اعتزاله الكرة عام 2015.

والتحق بالتحكيم عام 2011 ضمن حكام منطقة كفر الشيخ لكرة القدم قبل اعتزاله الكرة بحوالي 4 أعوام، وأسند له أول مباراة تحكيميًا في مسابقات الناشئين عام 2012 بين الحامول وسيدي سالم على ملعب الحامول، وفي القسم الرابع بين فريقي سيدي سالم والشخلوبة عام 2013 وفي نفس الموسم أدار أول مباراة في دوري القسم الثالث كانت بين نادي رشيد ونادي بدر.

وأسند له أول مباراة في دوري القسم الثاني موسم 2015 بين نادي المريخ البورسعيدي وسماد السويس، وكانت مباراة المقاولون العرب والرجاء المطروحي أول مباراة لمحمود وفا يقودها تحكيميًا في موسم 2017 فيما أدار 10 مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الماضي 2023 - 2024.

وشارك الحكم المصري محمود وفا في المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الخاص بتدريب الحكام الواعدين بشأن تأهيلهم للقائمة الدولية في موسم 2018.

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