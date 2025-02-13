على رأسهم زيزو.. ضربة سداسية تهدد الزمالك قبل مباراة القمة

يسود التخوف والقلق، داخل الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، بسبب الغيابات.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي يوم 22 فبراير المقبل، في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأصبح عدد كبير من الفريق الأبيض من العناصر الأساسية، مهدد بالغياب عن مباراة القمة بسبب الحصول على إنذارين قبل المواجهة المقبلة أمام بتروجيت.

ضربة سداسية تهدد الزمالك قبل القمة

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد السلام.

وتأكد غياب ناصر ماهر عن الفريق الأبيض في المباراة، بعدما حصل على الكارت الأحمر، في مباراة الإسماعيلي، بالجولة قبل الماضية، بسبب التعدي على لاعب الدراويش، وتمت معاقبته بالإيقاف 3 مباريات.

وفي المقابل، أصبح السداسي، حسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمود بنتايج وسيف الدين الجزيري وأحمد حسام وأحمد مصطفى زيزو، مهددين بالغياب عن المباراة، في حل حصول أي منهما على إنذار في المباراة المقبلة أمام بتروجيت، في ظل حصولهم على إنذارين من قبل.