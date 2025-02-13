"صدمة حسام حسن".. ناصر ماهر يدفع ثمن الخطأ النادر

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يعيش ناصر ماهر، خلال الوقت الحالي، فترة سيئة، بعدما تم إعلان إيقافه بشكل رسمي لمدة 3 مباريات من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ناصر ماهر تعرض للطرد، خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي، في الجولة قبل الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعدى على لاعب الدروايش بالأيدي دون كرة.

ويعد الطرد حدث نادر في مشوار نار ماهر، حيث لم يتعرض للطرد طوال مسيرته الكروية، في الأندية المختلفة.

ناصر ماهر يدفع ثمن الطرد

وتشهد الفترة الحالية، معاقبة اللاعب ليس فقط عن طريق رابطة الأندية، بالإيقاف ثلاث مبارات، بل أيضا من نادي الزمالك، الذي وقع غرامة على اللاعب تقترب من 300 ألف جنيه.

وأيضا، من ضمن الأضرار على اللاعب، غيابه عن الأبيض في مباراة القمة، حيث يعد قرار إيقافه لمدة 3 مباريات، يشمل مواجهة فاركو وبتروجيت والأهلي المقرر له يوم 22 فبراير الحالي، ببطولة الدوري المصري.

وسيكون الضرر الأصعب على اللاعب، هو الاستبعاد من قائمة المنتخب الوطني، بقرار حسام حسن المدير الفني للفراعنة، في ظل ابتعاد اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب، حيث كان يعاني من الإصابة، قبل عودته في مباراة الإسماعيلي وتعرضه للطرد.

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