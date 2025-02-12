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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الحرس

09:48 م الأربعاء 12 فبراير 2025

ترتيب الدوري المصري

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اختتمت اليوم الأربعاء، مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ13 للدوري المصري، حيث أقيمت 4 مواجهات قوية بين زد وسيراميكا كليوباترا، الجونة والإسماعيلي، بيراميدز وحرس الحدود، والمصري البورسعيدي مع البنك الأهلي.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على الحرس، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ثلاثية بيراميدز

1- بيراميدز - 30 نقطة

2 - الأهلي - 29 نقطة

3 - الزمالك - 26 نقطة

4 - المصري - 23 نقطة

5 - سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة

6 - البنك الأهلي - 19 نقطة

7- فاركو - 18 نقطة

8 - حرس الحدود - 18 نقطة

9 - سموحة - 17 نقطة

10 - بتروجيت - 17 نقطة

11 - زد - 16 نقطة

12 - طلائع الجيش- 16 نقطة

13 - الاتحاد السكندري - 14 نقطة

14 - الاسماعيلي - 12 نقطة

15 - غزل المحلة - 11 نقطة

16 - الجونة - 10 نقاط

17 - إنبي - 7 نقاط

18 - فيوتشر - 7 نقاط

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ترتيب الدوري المصري فوز بيراميدز على الحرس الجولة الـ13 للدوري المصري جدول ترتيب الدوري
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