مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

3 0
19:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

1 1
21:30

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

فينورد

1 0
22:00

ميلان

دوري أبطال أوروبا

موناكو

0 0
22:00

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

سلتيك

0 0
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

التفاصيل المادية لانتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي نهائيا

09:00 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي
  • عرض 14 صورة
    كهربا في المران
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا وجاريدو
  • عرض 14 صورة
    احتفال غريب من كهربا قبل مواجهة الزمالك_Easy-Resize.com
  • عرض 14 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 14 صورة
    كهربا في مران الاتحاد الليبي
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 14 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور يمنح كهربا الجائزة
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أنهى فريق الاتحاد الليبي، الاتفاق مع النادي الأهلي على تفعيل بند شراء محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة بشكل نهائي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كهربا انتقل إلى فريق الاتحاد الليبي بشكل نهائي، مقابل 75 ألف دولار".

وأضاف: "قيمة الإعارة كانت مقابل 125 ألف دولار".

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال كهرب، إلى فريق الاتحاد الليبي بشكل كامل 200 ألف دولار، مقسمة على جزئين 125 ألف دولار مقابل إنتال اللاعب على سبيل الإعارة في يناير الماضي، مقابل 75 ألف دولار بيع نهائي.

أقرأ أيضًا:

لاعبة برشلونة تثير الجدل بتصرف "غير أخلاقي" مع منافستها.. ما القصة؟ (صور)

مدرب الهلال السعودي يتحدث عن ضم محمد صلاح.. ماذا قال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود كهربا الأهلي نادي الاتحاد الليبي آخر أخبار النادي الأهلي الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الحرس

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا