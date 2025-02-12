كتب- نهى خورشيد:

تحدث أحمد عزام المدير الفني الحالي لنادي الشعلة السوري، عن كواليس سباق الأهلى والزمالك لضمه خلال مشواره كلاعب كرة قدم سابق.

وقال عزام في تصريحات خاصة لمصراوي:"كنا نشارك في بطولة الأندية العربية بالقاهرة عام 1999-2000، وكان النادي الأهلي المصري من بين الفرق المشاركة، خلالها قدمت أداءً جيدًا وحصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهذا ما لفت أنظار النادي الأحمر لي".

لاعب سوري يكشف لمصراوي صراع الأهلي والزمالك على ضمه

وأضاف مدرب المجد:"في ذلك الوقت، كان الألماني راينر تسوبيل هو المدير الفني للأهلي، وكان كل من ثابت البطل وأحمد ماهر من المسؤولين في النادي".

وتابع:" بعد إحدى المباريات، طلبوني إلى غرفتهم في الفندق الذي كنا نقيم فيه وعرضوا عليّ الانضمام إلى الفريق لمدة موسمين، كانت المفاوضات تسير بشكل إيجابي جدًا، وشعرت أنني على وشك تحقيق خطوة كبيرة في مسيرتي".

وأكمل حديثه قائلا:"لكن للأسف، إدارة نادي الجيش السوري وقفت في طريقي وعرقلت الصفقة، في ذلك الوقت، لم يكن هناك نظام احتراف كما هو الحال اليوم، وكان اللاعبين بحاجة إلى موافقة ناديهم للانتقال، وهو ما لم أحصل عليه رغم أن المفاوضات استمرت حوالي ستة أشهر".

وعن دخول القلعة البيضاء في المفاوضات قال:"خلال هذه الفترة، لم يكن الأهلي المصري الفريق الوحيد المهتم بضمي، فقد دخل نادي الزمالك أيضًا في المفاوضات وحاول التعاقد معي ورفع قيمة العرض المالي".

وواصل أحمد:" كانت أيامًا مميزة جدًا في مسيرتي، وكنت مرشحًا للعب في أكثر من مركز داخل الأهلي المصري".

وأردف:"حتى أن هناك صفحة مصرية تناولت القصة مؤخرًا، وذكرت أنني كنت سأكون بديلًا لإبراهيم حسن في مركزه، وأن الأهلي كان يستعد لرحيله في حال انضمامي".





وأتم حديثه قائلا:"المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي الجيش السوري وصلت إلى مراحل متقدمة، حتى أن أحمد ماهر وشخص آخر من الأهلي المصري سافرا إلى دمشق لمحاولة إنهاء الصفقة رسميًا، لكن إدارة الجيش أصرت على رفض انتقالي، وهو ما حرمتي من فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية".