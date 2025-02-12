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"تم إبلاغ اللاعب".. مصدر يكشف موقف الاتحاد الليبي من تفعيل بند شراء كهربا

07:54 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي
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    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
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    كهربا وامام عاشور
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    إمام عاشور ومحمود كهربا
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    محمود عبد المنعم كهربا
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    كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا وجاريدو
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    كهربا في المران
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    كهربا وكولر
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    محمود عبد المنعم كهربا (1)
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    إمام عاشور يمنح كهربا الجائزة
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    إمام عاشور وكهربا
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    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار2
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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل فريق الاتحاد الليبي، على رغبة إدارة الفريق في تفعيل بند شراء اللاعب محمود عبد المنعم كهربا المعار إلى الفريق قادما من النادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الأن لم يتم تفعيل بند الشراء من قبل فريق الاتحاد الليبي، لكن إدارة النادي متمسكة باللاعب وترغب في الحصول على خدماته موسم آخر".

وأضاف: "إدارة النادي الليبي أبلغت اللاعب، بأنه سوف يتم تفعيل بند الشراء الخاص به من النادي الأهلي".

واختتم المصدر تصريحاته: "كل ما يتردد بشأن المقابل المادي الخاص بانتقال اللاعب بشكل نهائي إلى الفريق ليس له أي أساس من الصحة".

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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محمود كهربا النادي الأهلي الاتحاد الليبي تفعيل بند شراء كهربا
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