كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل فريق الاتحاد الليبي، على رغبة إدارة الفريق في تفعيل بند شراء اللاعب محمود عبد المنعم كهربا المعار إلى الفريق قادما من النادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الأن لم يتم تفعيل بند الشراء من قبل فريق الاتحاد الليبي، لكن إدارة النادي متمسكة باللاعب وترغب في الحصول على خدماته موسم آخر".

وأضاف: "إدارة النادي الليبي أبلغت اللاعب، بأنه سوف يتم تفعيل بند الشراء الخاص به من النادي الأهلي".

واختتم المصدر تصريحاته: "كل ما يتردد بشأن المقابل المادي الخاص بانتقال اللاعب بشكل نهائي إلى الفريق ليس له أي أساس من الصحة".

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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