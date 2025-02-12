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كتب - يوسف محمد:

بدأ الظهير الأيسر التونسي للنادي الأهلي يحيى عطية الله، مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وظهر عطية الله، خلال قيامه بالبرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة سريعا إلى التدريبات الجماعية، وهو يرتدي قناعا طبيا.

ويغيب عطية الله، عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة في مباراة المارد الأحمر أمام سموحة ببطولة الدوري المصري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وخاض عطية الله خلال الموسم الحالي رفقة المارد الأحمر 16 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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