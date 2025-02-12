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ظهور يحيى عطية الله بقناع وجه أثناء التأهيل بالأهلي

08:44 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
  • عرض 16 صورة
    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
  • عرض 16 صورة
    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (2)
  • عرض 16 صورة
    يحيي عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله من مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    يحيى عطية الله..
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كتب - يوسف محمد:

بدأ الظهير الأيسر التونسي للنادي الأهلي يحيى عطية الله، مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وظهر عطية الله، خلال قيامه بالبرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة سريعا إلى التدريبات الجماعية، وهو يرتدي قناعا طبيا.

ويغيب عطية الله، عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة في مباراة المارد الأحمر أمام سموحة ببطولة الدوري المصري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وخاض عطية الله خلال الموسم الحالي رفقة المارد الأحمر 16 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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ملعب مختار التتش الأهلي يحيى عطية الله آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
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