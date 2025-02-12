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عصام الحضري يتعرض لحادث سير مروع (صور)

07:25 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، لحادث سير مروع بسيارته، لكنه لم يوضح وجود أي إصابات أو أضرار له أو لأسرته.

عصام الحضري يتعرض لحادث سير مروع

ونشر الحضري صورًا ومقطع فيديو لسيارته المتضررة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلاً: "الحمد لله".

وتبين من الفيديو المنشور لـ حادث عصام الحضري وجود بعض التلفيات لسيارته وانفجار الإطار الخلفي وظهر عصام الحضري بجوار سيارته بعد الحادث بدون أي إصابات".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحضري لحادث سير، فقد سبق وتعرض لحادث مماثل في أكتوبر 2017 أثناء عودته إلى منزله بعد إحدى المباريات مع فريق التعاون السعودي.

الحضري يُعد من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، وحقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الوطني والأندية التي لعب لها.

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