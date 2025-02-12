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"لاستعادة الصدارة".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري

06:15 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، محمد حمدي، أسامة جلال ومحمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين وأحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي وإبراهيم عادل.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على حساب فريق حرس الحدود، لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز "دوري نايل".

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كرونوسلاف يورتشيتش مباراة بيراميدز وحرس الحدود حرس الحدود الدوري المصري
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