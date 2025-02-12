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"زيزو السبب".. عضو مجلس الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور

04:31 م الأربعاء 12 فبراير 2025

إمام عاشور بقميص الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية وعضو مجلس الزمالك السابق، سر موافقة مجلس الأبيض وقتها على رحيل إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي رغم علمهم بإمكانية عودته إلى الأهلي.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "تركنا إمام عاشور يرحل للاحتراف رغم علمنا أنه من الممكن أن يكون ذهب إلى محطة".

وأضاف جمال عبد الحميد: "سبب الرحيل أنه كان من الممكن أن يرحل حرا مع نهاية عقده، وقررنا الاستفادة بالـ95 مليون جنيه لدفع مستحقات المدرب واللاعبين".

وتابع جمال عبد الحميد:" قرار رحيل إمام عاشور كان من أجل الاستفادة المالية، وحتى لا نقع في نفس أزمة زيزو الحالية، والذي من الممكن أن يرحل إلى الأهلي بكل سهولة نهاية الموسم الحالي لأنه سيصبح حرا".

واختتم عبد الحميد: "إمام عاشور كان مستقرا في المحلة، ولما جاء له تعاقد الزمالك بالمبلغ الذي يُريده ذهب إلى هناك، وبمجرد زيادة الأمر ذهب إلى الأهلي، وطالما أن الدنيا سداح مداح فمن حق أي لاعب أن يطمع وأن يٌفكر في تأمين مستقبله.

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