عودة السعيد وتأهيل فتوح ورسالة جروس.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

كتب- محمد خيري:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور الفنية في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، وحرص على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب جروس اللاعبين بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت، وشدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال التدريبات لمواصلة الانتصارات.

وأكد المدير الفني على ثقته في جميع أفراد الفريق وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الجلسة شرح جروس البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بتروجت.

كما أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران، جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

بينما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية وذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وشارك عبد الله السعيد في التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب الفقرة الفنية.

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