"بينهم بن شرقي وأكرم توفيق".. 32 لاعبا من الأهلي في الصورة التذكارية مع مجسم كأس العالم

كتبت-هند عواد:

وصل مجسم كأس العالم للأندية 2025، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر النادي الأهلي، تمهيدا لجولته التي ستكون يومي 13 و14 فبراير الحالي، للترويج للبطولة.

والتقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة تذكارية مع مجسم كأس العالم للأندية، من داخل ملعب مختار التتش.

وظهر أكرم توفيق ضمن اللاعبين الذين التقطوا الصورة التذكارية مع مجسم كأس العالم، على الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه لن يكون من ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم 2025، بعد توقيعه للشمال القطري، تمهيدا لانضمامه في نهاية الموسم الحالي.

كما ظهر الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي في الصورة التذكارية، ضمن 32 لاعبا وهم، محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء - مصطفى مخلوف - كريم الدبيس – إمام عاشور – أفشة – أحمد كوكا –علي معلول – حسين الشحات – أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – مروان عطية – رضا سليم – خالد عبد الفتاح – أحمد رضا - كريم نيدفيد – أشرف بن شرقي – رامي ربيعة – طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي – محمد هاني – عمر كمال – عمرو السولية – أشرف داري – عمر الساعي – جراديشار – مصطفى العش – حمزة عبد الكريم – محمد عبدالله – سمير محمد.

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