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"اللي بيحصل ميصحش".. نجم الزمالك السابق يكشف التفاوض مع هذا المدرب قبل القمة

03:02 م الأربعاء 12 فبراير 2025

المدرب السويسري كريستيان جروس

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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يفضل استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

وقال "التابعي"، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "من الأفضل استمرار جروس، في الزمالك لنهاية الموسم".

وتابع: "ليس من المعقول خروج تصريحات وأنباء عن التفاوض مع ميكالي والزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام الأهلي وهذا لا يصح".

واختتم تصريحاته: "مارسيل كولر، يرفض تواجد محمد رمضان، ولذلك تم تغيير مسمى منصبه من مدير الكرة للمدير الرياضي".

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم 22 فبراير المقبل، في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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