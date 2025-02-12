"زملكاوي كبير ماتسمعوش كلام حد".. ميدو يوجه توضيح هام بشأن لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية لنادي الزمالك، توضيح بشأن مستقبل حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الأبيض مع النادي.

وتحدث أحد وكلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية، في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أنه وكيل حسام عبدالمجيد، ولاعب الفريق يرفض التجديد ويريد الرحيل للاحتراف الخارجي خاصة وأنه يملك عددا من العروض.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "توضيح مهم .. حسام عبد المجيد متبقي في عقده موسمين ونصف وحسام زملكاوي كبير متربي في الزمالك وهو عنده 9 سنين".

أضاف: "الولد مصر على الاستمرار في الزمالك وعايز يبقى لاعب أساسي في منتخب مصر من خلال نادي الزمالك ومفيش اي تفكير انه يمشي".

واختتم تصريحاته: "ماتسمعوش كلام أي حد .. نقف ورا لاعيبتنا وندعمهم".

اقرأ أيضا:

"لسنا مسؤولين عن حديثه".. شقيق لاعب الزمالك يكشف حقيقة رحيله