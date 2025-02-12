"استثناء في اللائحة".. مدير لجنة المسابقات يحسم الجدل بشأن إيقاف مصطفى العش

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كتب-أحمد عبدالباسط:

حسم طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، الجدل بشأن مصطفى العش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تعرض للطرد خلال مباراة غزل المحلة مساء أمس.

وقال طه عزت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مصطفى العش سيتم إيقافه لمباراة واحدة فقط رغم الطرد المباشر، لأن المخالفة التي قام بها إفساد هجمة لفريق غزل المحلة".

وأوضح: "اللائحة تنص على أن عقوبة الطرد مباراتين بالفعل، لكن هناك استثناء في اللائحة وهي حالة مصطفى العش التي تُعد إفساد هجمة محققة بجانب أيضا استثناء الحصول على بطاقتين صفراويتين".

واختتم طه عزت: "تكون عقوبة الإيقاف مباراتين في حالة الطرد المباشر في حالة العنف من جانب أحد اللاعبين".

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