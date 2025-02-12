البحث عن الصدارة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره حرس الحدود، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث فريق بيراميدز، انتزاع الصدارة مرة أخرى، خلال مواجهة اليوم، حيث يحتل حاليا المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر الأهلي برصيد 29، ولكن بمباراة أقل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتنقل مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في السابعة مساء، على قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

فريق بيراميدز خاض حتى الآن 12 مباراة في مسابقة الدوري المصري، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة وحيدة.

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