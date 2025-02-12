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"لسنا مسؤولين عن حديثه".. شقيق لاعب الزمالك يكشف حقيقة رحيله

12:56 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
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    حسام عبد المجيد وفخري لاكاي
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    حسام عبد المجيد
  • عرض 13 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 13 صورة
    محمد السيد وأيشو وحسام عبد المجيد
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    عيد وحسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
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    حسام عبد المجيد وأحمد عيد وأسامة فيصل
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    حسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أكد إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك أن شقيقه ليس له وكيل في مصر غيره.

وتحدث أحد وكلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية، في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أنه وكيل حسام عبدالمجيد، ولاعب الفريق يرفض التجديد ويريد الرحيل للاحتراف الخارجي خاصة وأنه يملك عددا من العروض.

أضاف شقيقه خلال تصريحات عبر قناة المحور: "اللاعب غير مسؤول عن أي تصريحات خرجت من أي وكيل آخر، وأي شخص يريد عمل فرقعة إعلامية باسم حسام نحن غير مسؤولين عن حديثه".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يحترم نادي الزمالك ويقدره وأي عروض احتراف ستكون من خلال النادي، والابيض هو فقط من يحق له مناقشة أي أمور أو عروض خارج مصر".

أكمل: "عقد حسام عبد المجيد مستمر مع نادي الزمالك حتى 2027 ونحترم تعاقدنا مع نادي الزمالك، ولم يتحدث معنا مجلس إدارة النادي بخصوص تجديد التعاقد وأنا لا أريد وضعه تحت ضغط".

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الزمالك حسام عبدالمجيد أخبار الزمالك نادي الزمالك
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