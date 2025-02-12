"لسنا مسؤولين عن حديثه".. شقيق لاعب الزمالك يكشف حقيقة رحيله

"بينهم بن شرقي وأكرم توفيق".. 32 لاعبا من الأهلي في الصورة التذكارية مع

كتب- محمد خيري:

أكد إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك أن شقيقه ليس له وكيل في مصر غيره.

وتحدث أحد وكلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية، في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أنه وكيل حسام عبدالمجيد، ولاعب الفريق يرفض التجديد ويريد الرحيل للاحتراف الخارجي خاصة وأنه يملك عددا من العروض.

أضاف شقيقه خلال تصريحات عبر قناة المحور: "اللاعب غير مسؤول عن أي تصريحات خرجت من أي وكيل آخر، وأي شخص يريد عمل فرقعة إعلامية باسم حسام نحن غير مسؤولين عن حديثه".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يحترم نادي الزمالك ويقدره وأي عروض احتراف ستكون من خلال النادي، والابيض هو فقط من يحق له مناقشة أي أمور أو عروض خارج مصر".

أكمل: "عقد حسام عبد المجيد مستمر مع نادي الزمالك حتى 2027 ونحترم تعاقدنا مع نادي الزمالك، ولم يتحدث معنا مجلس إدارة النادي بخصوص تجديد التعاقد وأنا لا أريد وضعه تحت ضغط".

اقرأ أيضا:

"عاوزك تحرجنا".. تفاصيل الجلسة السرية بين ميدو وزيزو ورد ناري للأخير