رفضنا الزمالك.. زوجة حمدي النقاز تروي لمصراوي حكاية ابنتهما قائدة نادي زد لكرة القدم

"بينهم بن شرقي وأكرم توفيق".. 32 لاعبا من الأهلي في الصورة التذكارية مع

كتبت-هند عواد:

كتبت كرة القدم حكاية العديد من النجوم الذين ظهروا ومارسوا اللعبة على خطى آبنائهم، فعلى الرغم من أن مقولة "أبناء العاملين" ترتبط في كثير من الأحيان بمن هم أقل جودة من آبائهم، إلا أن عائلة "إمام" أثبتت عكس ذلك.

ومع انتشار كرة القدم النسائية في مصر، شاهدنا العديد من اللاعبات اللواتي مارسن اللعبة على خطى آبائهن، مثل نور عبد الواحد السيد وجميلة جمال حمزة وليلى سيف زاهر، حتى أن ابنة حازم إمام الصغرى "لولوا" تلعب هي الأخرى كرة قدم في أكاديمية "إيميز".

وشهدت مباراة فريقي الزمالك وزد 2011، تسجيل قائدة زد التي تدعى "لمار" أربعة أهداف في شباك الأبيض "سوبر هاتريك"، ليفوز فريقه بنتيجة 5-0، إلا أنه من المفارقة أن هذه اللاعبة ابنة أحد لاعبي الزمالك السابقين.

لمار قائدة فريق زد 2011، ابنة التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك والإسماعيلي، السابق، بدأت لعب كرة القدم منذ عمر 5 سنوات، وعلى الرغم من رفض والدتها الفكرة، إلا أن حمدي النقاز شجعها على الأمر.

وروت ميرفا زوجة حمدي النقاز في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تفاصيل لعب ابنتها كرة قدم، وقالت: "لمار بدأت اللعب في مدرستها وحمدي كان يشجعها دائما، رغم أنني كنت رافضة الفكرة خوفا من موضوع الكرة، وفي 2021 انضمت بشكل رسمي إلى زد، والسبب هو حمدي يشجعها دائما ويحضر معها المباريات، حتى أنه حضر مباراة اليوم ضد الزمالك التي سجلت فيها 4 أهداف".

وأضافت ميرفا: "مدرب الزمالك عرض علينا ضم لمار لكن حمدي رفض، وحتى الآن أننا ضد لعبها كرة القدم لكنها موهوبة وكل مباراة تسجل، لكنني حتى الآن "مش مستوعبة الفكرة"، لمار ستخوض فترة معايشة في مدريد بأكاديمية " SIA" في فالنسيا، أنا سجلت لها وكان من المفترض أن تسافر لكن أجلنا الأمر حتى ينتهي الدوري وفي الصيف ستنضم إليهم لمدة شهر أو شهر ونصف".

واختتمت ميرفا عن طموحها لابنتها: "نفسي بنتي تحترف في الخارج، الفرص هناك أفضل، لكنها الآن تريد أن تستمر مع فريقها حتى تصعد للفريق الأول".

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