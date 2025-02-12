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"عنده حالة رعب شديدة".. شوبير يوضح إصابة إمام عاشور وموقف بن شرقي من القمة

12:02 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه في الزمالك
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور من مباراة غزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يخلع قميصه بعد هدفه في شباك الزمالك
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يرفض الاحتفال بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور من مباراة غزا المحلة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور مع محمد شوقي بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور مع كولر
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يرفض الاحتفال بهدفه
  • عرض 16 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه في الزمالك
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يحتضن محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (2)
  • عرض 16 صورة
    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وموقف مشاركة المغربي أشرف بن شرقي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الحالي بالدوري.

وتعرض إمام عاشور، للإصابة في الكتف خلال المشاركة في مباراة الأمس أمام غزل المحلة ببطولة الدوري المصري، وقرر كولر استبداله لعدم تفاقم الإصابة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "إمام عاشور ورامي ربيعة مفيهمش حاجه و جاهزين للمباراة المقبلة، نعم رامي خد 7 غرز في فمه، لكن هذه أمور طبيعية في كرة القدم ولا يوجد بها خطورة".

وأضاف: "طبيب الأهلي أكد أن إمام عاشور، إصابته ليست خطيرة، هو بس اللاعب عنده حالة من الرعب الشديد، من إصابات الكتف منذ خضوعه للجراحة من قبل فيه خلال التواجد مع منتخب مصر".

أكمل: "ممكن إمام عاشور ورامي ربيعة، لا يخوضوا التدريبات اليوم مع الفريق، وده أمر طبيعي، لأنهم لعبوا امبارح مباراة، لكن هما جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

وأتم تصريحاته: "أشرف بن شرقي لسه الأيام بيحسبوها، ممكن ينزل التدريب بعد 4 أو 5 أيام، كولر عاوز يجهزه بدنيا بشكل جيد في الجيم، ولكن كل المؤشرات بتقول أنه هيكون موجود في مباراة القمة ولكن طبعا مش هيبقى جاهز بنسبة 100%، ممكن ياخد ربع ساعة مثلا من المباراة".

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إمام عاشور الأهلي شوبير أحمد شوبير النادي الأهلي
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