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هل يطيح حسام حسن بفتوح لحساب لاعب الأهلي؟ الغندور يفجر مفاجأة

11:20 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يتابع مستوى كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي، ومعجب بما يقدمه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "حتى الآن ووفقًا لمصادر من داخل منتخب كريم الدبيس هو الأعلى تقييما من أحمد فتوح".

أكمل: "في حالة استمرار كريم الدبيس، على هذا المستوى سيكون متواجد في معسكرات المنتخب المقبلة، على حساب أحمد فتوح".

واختتم:"حسام حسن وجهازه المعاون، يرون أن فتوح مستواه غير ثابت والخبرة هي التي ترجح كفته حتى الآن، لكن في حالة عدم اجتهاده وثبات مستواه الفترة المقبلة، لن يتم ضمه".

ويخوض منتخب مصر معسكرا بداية من يوم 17 مارس المقبل، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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