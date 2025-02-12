"ظهور محتمل لـ بن شرقي".. مصراوي يكشف موقف مصابي الأهلي من مواجهة الإسماعيلي

"عنده حالة رعب شديدة".. شوبير يوضح إصابة إمام عاشور وموقف بن شرقي من القمة

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء الأحد المقبل 16 فبراير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "وسام أبو علي وأشرف داري وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي، من الممكن أن يشاركوا في بعض الدقائق خلال مباراة الإسماعيلي، لتجهيزهم لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "ياسر إبراهيم يعود إلى الفريق بعد أسبوعين، فيما يبدأ المغربي يحيى عطية الله في المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي في بداية أول مارس، وسافر رضا سليم إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية".

واختتم عن إصابة إمام عاشور: "إصابة إمام عاشور التي تعرض لها كدمة خفيفة في الكتف، وسيحصل على راحة من التدريبات اليوم، على أن يشارك بشكل تدريجي في التدريبات".

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