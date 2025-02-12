لاعب الزمالك السابق: "الأهلي يفقد هويته من دون إمام عاشور"

كتبت-هند عواد:

أشاد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة غزل المحلة.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر قناة المحور: "بابافاسيليو وغزل المحلة قدما مباراة جيدة ضد الأهلي، وأداء الأهلي في الفترة الحالية غير جيد، لكنه سيتحسن بعد دخول أشرف بن شرقي مع الفريق".

واختتم: "توجد العديد من التحفظات على مارسيل كولر خلال الفترة الحالية ويحتاج لتطوير أداء الفريق، الأهلي يفقد هويته من دون إمام عاشور، وهو اللاعب الوحيد القادر على قيادة الفريق للفوز".

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