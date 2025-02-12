"اختلافات في الرأي".. الزمالك يكشف حقيقة رحيل أحمد سليمان عن منصبه

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة الخلاف داخل مجلس إدارة النادي، ومصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر القناة الأولى: "كل ما يقال عن التفاوض مع مدربين آخرين ورحيل جروس، اجتهادات ولا يمكن الرد على شائعات لا أساس لها من الصحة، كل الدعم له واللاعبين، خاصة أنه يعاني من ظروف صعبة، غيابات وإصابات، ومهرجان إنذارات ضد فاركو".

واختتم سالم: "أحمد سليمان مستمر معنا ولا توجد مشكلة، مجلس الزمالك على قلب رجل واحد، ربما توجد بعض الاختلافات في الرأي وهذا طبيعي، والاستعانة بآراء نجوم سابقين ومحبين مستمر مدى الحياة، وهم لا يتأخرون عن خدمة النادي".

اقرأ أيضًا:

"قائمة الممنوعين".. هل يواجه أكرم توفيق مصير رمضان صبحي؟

قبل أشرف بن شرقي.. 4 لاعبين كرموا عبد الحق نوري