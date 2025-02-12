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"اختلافات في الرأي".. الزمالك يكشف حقيقة رحيل أحمد سليمان عن منصبه

09:55 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان
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    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
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    أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا في نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا في نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    جلسة أحمد سليمان مع لاعبي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد سليمان عفيفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق
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    أحمد سليمان وقائمته المرشحة لانتخابات نادي الزمالك
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    أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك السابق
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة الخلاف داخل مجلس إدارة النادي، ومصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر القناة الأولى: "كل ما يقال عن التفاوض مع مدربين آخرين ورحيل جروس، اجتهادات ولا يمكن الرد على شائعات لا أساس لها من الصحة، كل الدعم له واللاعبين، خاصة أنه يعاني من ظروف صعبة، غيابات وإصابات، ومهرجان إنذارات ضد فاركو".

واختتم سالم: "أحمد سليمان مستمر معنا ولا توجد مشكلة، مجلس الزمالك على قلب رجل واحد، ربما توجد بعض الاختلافات في الرأي وهذا طبيعي، والاستعانة بآراء نجوم سابقين ومحبين مستمر مدى الحياة، وهم لا يتأخرون عن خدمة النادي".

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