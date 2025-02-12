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أحمد سالم يكشف.. سبب تأخر المفاوضات بالانتقالات.. ومصير زيزو

09:44 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    أحمد السيد زيزو من مباراة الزمالك وفاركو
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    أحمد سالم متحدث نادي الزمالك
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    أحمد سالم
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    أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (7)
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    صلاح الدين مصدق
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    اللاعب محمود جهاد
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    محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، سبب تأخر تعاقد الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ومصير نجم الفريق أحمد السيد زيزو الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر القناة الأولى: "جماهير الزمالك له الحق في أن يكون الفريق بأفضل حال، لكن ما حدث خلال الانتقالات أقصى ما يمكن عمله، وكنا نتمنى أن نضم لاعبين أكثر، لكن يوجد ضغوطات مادية وضيق وقت، إضافة إلى اكتمال عدد المحترفين".

وأوضح: "قلت هذا 100 مرة وسأقوله للمرة 101، توجد أولويات في نادي الزمالك، ومن غير الطبيعي الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد في نفس التوقيت الذي تتأخر فيه مستحقات اللاعبين".

واختتم تصريحاته عن مستقبل زيزو: "المفاوضات لا تزال جارية مع زيزو، ونتمنى استمراره بكل تأكيد ونرغب أن تكون الفترة المقبلة حاسمة أيا كان الاتجاه سواء بالتجديد أم لا، من أجل خلق حالة من الاستقرار وهو لاعب محترف".

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