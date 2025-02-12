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قبل مواجهة الأهلي والزمالك.. هل يواصل الأستاذ "جروس" التفوق على تلميذه "كولر"؟

06:30 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    السويسري كريستيان جروس
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    مارسيل كولر
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    السويسري جروس
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    إمام عاشور مع كولر
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    جروس
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    غضب كولر (2)
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    كريستيان جروس
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    جروس
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 15 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 15 صورة
    كولر
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كتب - محمد القرش:

أيام قليلة تفصلنا عن قمة قطبي الكرة المصري، الأهلي والزمالك، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية في الدول العربية والأفريقية.

وستكون تلك المواجهة فريدة من نوعها، حيث يتولى السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للأهلي، بينما تم تعيين مواطنه كريستيان جروس لتدريب الزمالك منذ 58 يوما.

كولر تلميذ جروس

ويعد كولر من تلاميذ المدرب جروس صاحب الـ70 عاما، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد لكريستيان، من عام 1992 حتى 1997، عندما كان يشرف على تدريب نادي جراسهوبرز السويسري، بعدما كان لاعبا تحت قيادته أيضًا.

ولم يسبق للثنائي أن تواجها خارج الدوري السويسري والكأس السويسري، حيث تعد تلك المواجهة الأولى خارج البطولات المحلية.

تاريخ مواجهات كولر وجروس

والتقى كولر وجروس في 18 مباراة عبر التاريخ، فاز مارسيل في 4 لقاءات، وانتصر كريستيان في 6 مواجهات، بينما حسم التعادل 8 مباريات.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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